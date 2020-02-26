Сборная Беларуси обыграла Болгарию в товарищеском матче

В товарищеском матче сборная Болгарии принимала национальную команду Беларуси. Игра прошла на стадионе «Весиль Левски» в Софии и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Автором единственного гола встречи стал полузащитник сборной Беларуси Дмитрий Подстрелов, который забил гол на 15-й минуте после передачи нападающего Виталия Лисаковича. Этот гол стал первым для 21-летнего хавбека солигорского «Шахтёра» в составе национальной команды.
Встречу обслуживала мальтийская бригада арбитров во главе с Трастином Фарруджей. В бригаду вошли ассистенты Люк Портелли и Юрген Спитери. Резервным рефери был болгарский арбитр Волен Чинков.
Ранее сборная Беларуси обыграла национальную команду Узбекистана в товарищеском матче со счётом 1:0. Для болгар эта товарищеская игра стала первой в 2020 году.
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