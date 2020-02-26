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Джеррард — о нереализованном пенальти «Рейнджерс»: следующий буду бить я

Джеррард — о нереализованном пенальти «Рейнджерс»: следующий буду бить я
Футбол / Лига Европы 0

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард прокомментировал результат ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Брагой» (1:0), а также выход команды в 1/8 финала турнира. Напомним, в первом матче «Рейнджерс» обыграл «Брагу» со счётом 3:2.

«Безумно горжусь своими игроками. Они были великолепны, безупречны, и это не случайность. У нас было достаточно шансов забить. Мы могли реализовать несколько моментов в первом тайме. Итоговый счёт — результат тяжёлого труда. Сейчас мы должны наслаждаться победой и выходом в следующую стадию. Нереализованный пенальти? Следующий буду бить я», — приводит слова Джеррарда BT Sport.

Напомним, «Рейнджерс» вышел в плей-офф Лиги Европы со второго места в группе G. Также в группе выступали «Порту», «Янг Бойз» и «Фейеноорд».

«Рейнджерс» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, обыграв «Брагу»
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