Бензема продлил контракт с «Реалом»

Агент французского форварда мадридского «Реала» Карима Бензема Карим Джазири объявил, что нападающий продлил соглашение с клубом.



«Продлил соглашение до 2022 года, это официально. Да, Карим любит «Реал», он провёл прекрасные годы в Мадриде. Но «Лион» всегда был в его сердце. С тех пор как он начал карьеру, «Лион» всегда был его командой», — приводит Джазири испанское издание AS.

Бензема перешёл в «Реал» летом 2009 года из «Лиона». Сумма трансфера составила € 35 млн. В нынешнем сезоне 32-летний форвард принял участие в 24 матчах Примеры, в которых забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.

В общей сложности провел за мадридский клуб 498 матчей и забил 240 мячей. В составе сборной Франции нападающий с 2007 по 2015 год забил 27 мячей в 81 матче.