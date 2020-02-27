Дзюба из-за травмы пропустит матч «Зенита» с «Локомотивом»
Форвард «Зенита» Артём Дзюба не поможет своей команде в матче 20-го тура российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом», сообщает Sport24. По данным источника, Дзюба получил травму.
Как стало известно «Чемпионату», повреждение нападающего не является серьёзным. Так, Дзюба, по всей видимости, пропустит лишь один матч.
Встреча «Зенита» и «Локомотива» будет проходить 29 февраля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена»… Начало — в 19:00 мск.
Турнирная таблица российской Премьер-Лиги.
В текущем сезоне форвард принял участие в 26 матчах и забил 13 мячей при 11 результативных передачах.
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав 45 очков. «Локомотив» располагается на пятом месте с 34 очками.
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