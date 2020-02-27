Дзюба из-за травмы пропустит матч «Зенита» с «Локомотивом»

Форвард «Зенита» Артём Дзюба не поможет своей команде в матче 20-го тура российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом», сообщает Sport24. По данным источника, Дзюба получил травму.

Как стало известно «Чемпионату», повреждение нападающего не является серьёзным. Так, Дзюба, по всей видимости, пропустит лишь один матч.

Встреча «Зенита» и «Локомотива» будет проходить 29 февраля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена»… Начало — в 19:00 мск.

Турнирная таблица российской Премьер-Лиги.

В текущем сезоне форвард принял участие в 26 матчах и забил 13 мячей при 11 результативных передачах.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав 45 очков. «Локомотив» располагается на пятом месте с 34 очками.