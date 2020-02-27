«Лион» одержал победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом»

В Лионе завершился первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. «Лион» на стадионе «Стад де Люмьер» принимал «Ювентус». Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Матч обслуживала испанская бригада арбитров во главе с Хесусом Хиль Мансано. Ему ассистировали судьи на линиях Диего Барберо Севилья и Невадо Родригес. Резервным арбитром был назначен Гуильермо Куадра Фернандес.
В первом тайме французский клуб действовал более остро. И на 31-й минуте Лука Тусар после передачи Усема Ауа открыл счёт. Далее, несмотря на все попытки «Ювентуса», отыграться итальянскому клубу так и не удалось.
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча «Лион» — «Ювентус».
Ответная встреча состоится 17 марта, во вторник. Матч будет проходить в Турине на стадионе «Альянц-Ювентус». Начало — в 23:00 мск.
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