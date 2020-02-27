Каземиро: «Реал» способен отыграться в ответном матче

Бразильский полузащитник мадридского «Реала» Каземиро прокомментировал поражение своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу англичан, на гол Иско команда Хосепа Гвардиолы ответила забитыми мячами Габриэла Жезуса и Кевина Де Брёйне, реализовавшего пенальти.

«Наше противостояние не закончено. Мы прекрасно отыграли 75 минут против прекрасного соперника. Но, к сожалению, в оставшиеся 15 минут мы не сделали того, что должны были сделать. „Манчестер Сити“ нейтрализовал наше преимущество и отыгрался. Нам нужно много работать. Если есть на свете команда, которая может отыграться после такого поражения, то это мадридский „Реал“, — цитирует Каземиро ВВС.

Ответный матч между «Сити» и «Реалом» состоится 17 марта в Манчестере на стадионе «Этихад».

