Уткин — о словах ветеранов сборной России: это наша стратагема. Виноваты все, кроме нас

Известный блогер Василий Уткин высказался о скандале в финальном матче Кубка Легенд между Россией и сборной звёзд (5:6).



«Очень забавный эпизод на Кубке Легенд, когда в финале сборная России играет со сборной мировых звёзд и просходит несколько подряд скандалов. Сначала у сборной звёзд удаляют двух игроков, потом они уходят с поля, потом красные карточки отменяют, потом игровое время заканчивается на победе сборной звёзд, потом им забивают гол после финального отсчёта времени. Все остальные матчи в этот момент заканчивают, этот не закончился. Все уже праздновали, сборная России забивает – ничья. Предлагают бить пенальти, сборная мира уходит…



Каждый из нас узнаёт в этом любимый сценарий нашего спорта последних лет, наверное, 10. То есть, конечно, в конце концов победить должны мы, что бы ни случилось. Мы вам всем рады, хорошо, что приехали, спасибо, но победа наша. Трогательно, что это понимают все, кроме наших участников, потому что в итоге наши ветераны, которые были недовольны происходящим, – а их освистывали в конце – обвиняли даже зрителей. Вот это точно наша стратагема. Виноваты все, кроме нас. Мы всегда правы, нас невозможно сбить с пути. Ну, потому что нам по фигу, куда идти. Победа – главное», — сказал Уткин в ролике на своём канале в YouTube.

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