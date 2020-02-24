На Кубке Легенд больше не хотят скандалов из-за судей. В финале было реально стыдно

После скандала на Кубке Легенд оргкомитет турнира признал ряд ошибок арбитра встречи Александры Пономарёвой. Напомним, судья показала две красные карточки футболистам сборной звёзд Бенаюну и Риисе. Команда покинула поле, но спустя десять минут вернулась в игру, а удаления Пономарёва отменила. За действия рефери стало стыдно даже российским болельщикам, которые в какой-то момент начали недовольно гудеть в адрес собственной команды.

Реакция участников

«Из-за чего были красные карточки? Никто не понял. Первую красную дали за оскорбления, так судья сказала. Я знаю Бенаюна достаточно давно: он еврей, верующий, своими детьми клялся, что плохого слова ей не сказал. В раздевалке он повторил то же самое. Она посчитала, что он оскорбил её, и дала красную карточку, причём добавила, что через три минуты он сможет выйти. Когда Бенаюн появился на поле, она сказала, что играть он не может» — говорил после матча Андрей Воронин.

«С девушкой-судьёй было тяжело. Нельзя так судить. Ей надо поднабраться опыта», — а это слова Ивицы Олича.

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Реакция болельщиков

Как мы уже упомянули, ситуация в матче дошла до такого, что болельщики начали недовольно гудеть на просьбу диктора поддержать российскую команду. И уже болели за сборную звёзд. Соответствующая реакция была и в соцсетях. Если резюмировать, коротко все высказывания, то получится примерно так: «Такие победы нам не нужны».

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Реакция организаторов

Организаторы турнира отреагировали на критику и пообещали исправить ошибки через год,

«Ряд ошибочных решений рефери, оказавшейся под давлением трибун и эмоций футболистов, привёл к конфликтной ситуации, и сборная звёзд покинула поле. Зрители остались без праздника футбола. Организаторами совместно с капитанами команд и арбитром встречи было найдено компромиссное решение с согласия всех участников матча», — заявили организаторы Кубка.

Уже после истечения времени матча сборная России забила гол, который Александра сначала засчитала. Между капитанами команд и оргкомитетом начались споры, которые привели к тому, что судья отменила гол нашей сборной, а победа досталась Команде звёзд (5:6).

В итоге оргкомитет принял решение отныне приглашать на турнир бригады иностранных арбитров. При этом пока непонятно, продолжат ли наравне с ними обслуживать игры российские судьи. И ещё непонятно, будут ли в дальнейшем на турнире работать женщины.