Пилот Юсупов: самая большая мечта — финал Лиги чемпионов и победа «Спартака»

Пилот «Уральских Авиалиний» и болельщик «Спартака» Дамир Юсупов рассказал о своей мечте после заключения контракта между авиакомпанией и московским клубом.



«Самая большая мечта – финал Лиги чемпионов, где «Спартак» одержит победу. С удовольствием буду командиром на рейсе, который полетит со «Спартаком» на этот финал и обратно», — передаёт слова Юсупова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.



«Нас связывает не только цветовая гамма, но и история – чемпионский рейс был проведён «Уральскими Авиалиниями». В истории клуба это первый контракт с авиакомпанией. Надеемся на плодотворное сотрудничество. У нас нет проблем с ФФП на данный момент, мы никогда не попадали под санкции», — добавил генеральный директор «Спартака» Томас Цорн.

Гендиректор «Уральских Авиалиний»: чемпионский рейс «Спартака» сделаем бесплатным