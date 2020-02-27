Пилот Юсупов: самая большая мечта — финал Лиги чемпионов и победа «Спартака»
Пилот «Уральских Авиалиний» и болельщик «Спартака» Дамир Юсупов рассказал о своей мечте после заключения контракта между авиакомпанией и московским клубом.
«Самая большая мечта – финал Лиги чемпионов, где «Спартак» одержит победу. С удовольствием буду командиром на рейсе, который полетит со «Спартаком» на этот финал и обратно», — передаёт слова Юсупова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
«Нас связывает не только цветовая гамма, но и история – чемпионский рейс был проведён «Уральскими Авиалиниями». В истории клуба это первый контракт с авиакомпанией. Надеемся на плодотворное сотрудничество. У нас нет проблем с ФФП на данный момент, мы никогда не попадали под санкции», — добавил генеральный директор «Спартака» Томас Цорн.
Гендиректор «Уральских Авиалиний»: чемпионский рейс «Спартака» сделаем бесплатным
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