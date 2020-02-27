Гендиректор «Уральских Авиалиний»: чемпионский рейс «Спартака» сделаем бесплатным

Генеральный директор «Уральских Авиалиний» Сергей Скуратов прокомментировал заключение компанией контракта с московским «Спартаком».



«Спартак» – лучшая команда страны, она пересеклась с одной из лучших авиакомпаний России. Мы сможем предоставить качественные услуги. Надеемся, наша совместная деятельность приведёт к чемпионству «Спартака». И чемпионский рейс мы сделаем бесплатным, как подарок «Спартаку». Идея с брендированным самолётом – хорошая, мы умеем это делать. Подумаем, может, и сделаем, как вы предполагаете. Контракт на 170 млн рублей? Сумма – коммерческая тайна, но в любом случае – это разумная цифра. Что касается программы лояльности для болельщиков, нам интересно поработать с фанклубом. Способы пока не очень понятны, но руководство клуба обещает нам помочь. Думаю, какие-то позиции в этом вопросе мы найдём», — передаёт слова Скуратова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.



О подробностях соглашения рассказал коммерческий директор красно-белых Алексей Власов: «Диалог очень активный, на протяжении нашего соглашения ждите много всего интересного. Срок соглашения – три с половиной года. С точки зрения иерархии партнёрства, есть «Лукойл», «Найк» и «Открытие». На следующей ступени – в том числе, «Уральские авиалинии». На что потратим деньги? На необходимые нужны. Конкретного источника, на что будем тратить, нет. Любой дополнительный доход – помощь для финансового фэйр-плей. Безусловно, этот контракт поможет нам с ним. Наша цель – играть в еврокубках. Логотип авиалиний будет размещён с нового сезона на шортах футболистов».

«Спартак» заключил контракт с «Уральскими авиалиниями»