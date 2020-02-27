«Манчестер Юнайтед» — «Брюгге»: видеотрансляция матча Лиги Европы, смотреть онлайн

Сегодня, 27 февраля, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Брюгге». Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
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Прямая видеотрансляция матча «Манчестер Юнайтед» — «Брюгге» на «Чемпионате»
Обслужит матч бригада арбитров из Нидерландов во главе с Сердаром Гёзюбююком. Помогать ему будут ассистенты Харлес Скап и Ян де Врис. Резервный рефери — Аллард Линдхут.
Первая встреча команд завершилась вничью со счётом 1:1. На 15-й минуте Эммануэль Деннис вывел бельгийский клуб вперёд, а на 36-й минуте Антони Марсьяль сравнял счёт.
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