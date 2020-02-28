«Дерби на все времена». «Динамо» анонсировало матч со «Спартаком» роликом с легендами

«Динамо» на своём официальном канале в YouTube выложило ролик в преддверии матча со «Спартаком» в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

В видео рассказывается история дерби и приводятся лучшие моменты этого противостояния в формате видеокомикса. В ролике фигурируют такие имена футболистов «Динамо», как Лев Яшин, Михаил Якушин, Алексей Хомич, Игорь Добровольский, Константин Бесков, Александр Точилин и другие.

Ролик можно посмотреть на официальном канале «Динамо» в YouTube.

Матч 20-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Спартаком» состоится завтра, 29 февраля. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена». Московский клуб располагается на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата. Подопечные Кирилла Новикова набрали 24 очка в 19 турах.