«Дерби на все времена». «Динамо» анонсировало матч со «Спартаком» роликом с легендами
«Динамо» на своём официальном канале в YouTube выложило ролик в преддверии матча со «Спартаком» в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги.
В видео рассказывается история дерби и приводятся лучшие моменты этого противостояния в формате видеокомикса. В ролике фигурируют такие имена футболистов «Динамо», как Лев Яшин, Михаил Якушин, Алексей Хомич, Игорь Добровольский, Константин Бесков, Александр Точилин и другие.
Ролик можно посмотреть на официальном канале «Динамо» в YouTube.
Матч 20-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Спартаком» состоится завтра, 29 февраля. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена». Московский клуб располагается на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата. Подопечные Кирилла Новикова набрали 24 очка в 19 турах.
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