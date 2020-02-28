Павлюченко — в футбольной сборной, Сычёв и Мостовой — в хоккейной. Итоги «Спортволны»

С 21 по 24 февраля подмосковный парк-отель «Пересвет» принимал гостей и участников фестиваля «Спортивная волна weekend». Впервые за свою долгую историю мероприятие имело зимний формат. В соревнованиях по футболу и хоккею, плаванию и лыжному спорту, настольному теннису и сёрфволне приняли участие свыше 500 человек, в том числе около 100 детей.



Участниками фестиваля стали известные спортсмены. Роман Павлюченко и Юрий Борзаковский выступали за футбольные команды «Спортивной волны». Александр Мостовой, Дмитрий Сычёв, Александр Легков, Олег Денисов приехали в составе хоккейной любительского клуба «Забей». Валерий Шмаров и вовсе отметил свой 55-й день рождения в окружении друзей и болельщиков.



По итогам хоккейного турнира лучшими стали «Квант 17». В мини-футболе сразу две команды – «Пельменная» и «Забей». В зимнем футболе первое место также у «Забей».



Уже в мае в Турции пройдёт очередная «Спортивная волна» в своём классическом летнем формате. Все подробности на https://sportvolna.ru.



Видеоотчёт о зимнем фестивале был снят в традиционном пародийном стиле.