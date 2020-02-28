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ЦСКА разгромил «Урал» и вернулся на второе место в молодёжном первенстве

ЦСКА разгромил «Урал» и вернулся на второе место в молодёжном первенстве
Футбол / РПЛ 0

В 20-м туре молодёжного первенства России ЦСКА принимал «Урал». Матч прошёл на стадионе «Октябрь» в Москве и завершился со счётом 5:0.

Хозяева вышли вперёд уже на 8-й минуте усилиями полузащитника Егора Ушакова. Спустя лишь две минуты преимущество «армейцев» удвоил хавбек Сергей Пряхин. На 26-й минуте счёт до разгромного довёл нападающий Владислав Яковлев. На 57-й минуте он оформил дубль. Точку в противостоянии на 68-й минуте поставил Ушаков, также сделавший дубль.

ЦСКА, набрав 37 очков, вернулся на второе место в турнирной таблице молодёжного первенства и теперь уступает только московскому «Динамо». «Урал» (21) остался на 13-й строчке.

Турнирная таблица молодёжного первенства России сезона-2019/2020

Россия - Молодёжное первенство. 20-й тур
28 февраля 2020, пятница. 14:00 МСК
ЦСКА-мол.
Москва
Окончен
5 : 0
Урал-мол.
Екатеринбург
1:0 Ушаков – 8'   2:0 Пряхин – 10'   3:0 Яковлев – 26'   4:0 Яковлев – 57'   5:0 Ушаков – 68'
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