ЦСКА разгромил «Урал» и вернулся на второе место в молодёжном первенстве

В 20-м туре молодёжного первенства России ЦСКА принимал «Урал». Матч прошёл на стадионе «Октябрь» в Москве и завершился со счётом 5:0.



Хозяева вышли вперёд уже на 8-й минуте усилиями полузащитника Егора Ушакова. Спустя лишь две минуты преимущество «армейцев» удвоил хавбек Сергей Пряхин. На 26-й минуте счёт до разгромного довёл нападающий Владислав Яковлев. На 57-й минуте он оформил дубль. Точку в противостоянии на 68-й минуте поставил Ушаков, также сделавший дубль.



ЦСКА, набрав 37 очков, вернулся на второе место в турнирной таблице молодёжного первенства и теперь уступает только московскому «Динамо». «Урал» (21) остался на 13-й строчке.



Турнирная таблица молодёжного первенства России сезона-2019/2020