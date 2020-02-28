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«Айнтрахт» сыграл вничью с «Зальцбургом» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

«Айнтрахт» сыграл вничью с «Зальцбургом» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

В Зальцбурге на стадионе «Ред Булл Арена» состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Ред Булл Зальцбург» — «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне). Финальный свисток зафиксировал ничью со счётом 2:2.

Первый мяч забил защитник «Зальцбурга» Андреас Ульмер на 10-й минуте. До перерыва нападающий «Айнтрахта» Андре Силва сравнял счёт. В середине второй половины хозяев вывел вперёд защитник Жером Онген. Ничью немецкой команде принёс Силва, отправив второй мяч в ворота соперника на 83-й минуте.

В первой встрече, которая состоялась во Франкфурте-на-Майне 20 февраля, победу со счётом 4:1 одержал «Айнтрахт». Таким образом, подопечные Адольфа Хюттера вышли в 1/8 финала Лиги Европы, где сыграют с «Базелем», а «Зальцбург» покинул турнир.

Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч
28 февраля 2020, пятница. 20:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Окончен
2 : 2
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
1:0 Ульмер – 10'   1:1 Силва – 30'   2:1 Онген – 71'   2:2 Силва – 83'
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/2020
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