«Айнтрахт» сыграл вничью с «Зальцбургом» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
В Зальцбурге на стадионе «Ред Булл Арена» состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Ред Булл Зальцбург» — «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне). Финальный свисток зафиксировал ничью со счётом 2:2.
Первый мяч забил защитник «Зальцбурга» Андреас Ульмер на 10-й минуте. До перерыва нападающий «Айнтрахта» Андре Силва сравнял счёт. В середине второй половины хозяев вывел вперёд защитник Жером Онген. Ничью немецкой команде принёс Силва, отправив второй мяч в ворота соперника на 83-й минуте.
В первой встрече, которая состоялась во Франкфурте-на-Майне 20 февраля, победу со счётом 4:1 одержал «Айнтрахт». Таким образом, подопечные Адольфа Хюттера вышли в 1/8 финала Лиги Европы, где сыграют с «Базелем», а «Зальцбург» покинул турнир.
Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч
28 февраля 2020, пятница. 20:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Окончен
2 : 2
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
1:0 Ульмер – 10' 1:1 Силва – 30' 2:1 Онген – 71' 2:2 Силва – 83'
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/2020
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