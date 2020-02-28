Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/2020
Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/2020, которая проходила сегодня, 28 февраля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).
Результаты жеребьёвки:
«Истанбул Башакшехир» (Турция) — «Копенгаген» (Дания)
«Олимпиакос» (Греция) — «Вулверхэмптон» (Англия)
«Рейнджерс» (Шотландия) — «Байер» (Германия)
«Вольфсбург» (Германия) — «Шахтёр Донецк» (Украина)
«Интер» (Италия) — «Хетафе» (Испания)
«Севилья» (Испания) — «Рома» (Италия)
«Айнтрахт» (Германия)/«Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — «Базель» (Швейцария)
ЛАСК (Австрия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)
Напомним, на групповом этапе нынешнего розыгрыша Лиги Европы Россию представляли ЦСКА и «Краснодар». Ни «армейцам», ни команде из Краснодара не удалось пробиться в плей-офф.
Читайте также
- 28 февраля 2020
-
16:13
-
16:07
-
15:58
-
15:57
-
15:50
-
15:44
-
15:30
-
15:23
-
15:16
-
15:05
-
14:58
-
14:49
-
14:46
-
14:40
-
14:38
-
14:08
-
13:56
-
13:46
-
13:44
-
13:35
-
13:34
-
13:32
-
13:28
-
13:25Маминов намерен подать на «Актобе» в суд Эксклюзив
-
13:22
-
13:19
-
13:17
-
13:04
-
12:58
-
12:47
-
12:39
-
12:38
-
12:34
-
12:31
-
12:00
Партнерский контент