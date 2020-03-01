«Реал Мадрид» — «Барселона»: прямой эфир матча начнётся в 23:00
Сегодня, 1 марта, в Мадриде состоится центральный матч 25-го тура испанской Примеры. Мадридский «Реал» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» будет принимать «Барселону». Встреча начнётся в 23:00 мск.
Первый канал будет вести прямую видеотрансляцию матча.
Обслуживать матч будет судейская бригада во главе с Матеу Лаосом из Валенсии, помогать ему будут ассистенты Пау Себрьян Девис и Икер Де Франсиско Грихальба. Резервный арбитр — Мигель Боск Доменек (Испания).
Турнирная таблица испанской Примеры
В матче первого круга, проходившем в Барселоне, была зафиксирована ничья со счётом 0:0.
«Барселона», набрав в 25 турах 55 очков, возглавляет турнирную таблицу Примеры. «Реал» с 53 баллами располагается на втором месте.
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