«Арсенал» закончил сезон-2018/2019 с убытками. Годом ранее клуб был в плюсе

Лондонский «Арсенал» опубликовал финансовый отчёт за сезон-2018/2019. Клуб завершил его с убытками в € 31,5 млн, в то время как годом ранее была зафиксирована прибыль в € 65,6 млн.

«Минус» во многом обусловлен неучастием «Арсенала» в Лиге чемпионов. В последний раз лондонцы заканчивали сезон с убытками в 2002 году.

За отчётный период «Арсенал» потратил на приобретение новых футболистов € 105 млн (€ 106,7 млн годом ранее). На продажах удалось заработать € 19,5 млн, в сезоне-2017/2018 эта цифра составляла € 142 млн.

В то же время известно, что за прошлый сезон «Арсенал» заработал на футбольной деятельности € 459 млн. Такая высокая цифра обусловлена участием лондонцев в финале Лиги Европы. Расходы на персонал составили € 270 млн.