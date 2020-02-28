Агент Озила: Месут может подписать новый контракт с «Арсеналом»

Эркут Согут, агент полузащитника лондонского «Арсенала» Месута Озила, рассказал, что его клиент не планирует покидать столичный клуб до окончания контракта. Текущий контракт Озила истекает летом 2021 года. Ранее неоднократно сообщалось, что Озил может покинуть «Арсенал» в ближайшее время. Футболистом интересовались клубы MLS и турецкие команды.

«У Озила по контракту с «Арсеналом» ещё 15 месяцев. До того времени он не покинет «Арсенал». Он отработает контракт до конца. Никаких шансов, что он покинет клуб раньше времени.

Когда контракт Озила с «Арсеналом» истечёт, ему будет 32 года. Это совсем не плохая ситуация. В этом возрасте он по-прежнему сможет играть на высочайшем уровне.

Будем изучать все варианты, нужно добиться лучшего контракта для Месута. Возможно, он останется в «Арсенале» и подпишет новый контракт. Может, он хорошо проявит себя в этом и следующем сезонах, после чего лондонцы предложат ему контракт. Он рассмотрит предложение «Арсенала», если оно поступит», — цитирует Согута Evening Standard.