Вратаря «Лидса» Касилью дисквалифицировали на восемь матчей за расизм

Голкипер «Лидс Юнайтед» Кико Касилья получил дисквалификацию на восемь матчей за оскорбление нападающего «Чарльтон Атлетик» Джонатана Леко на расовой почве во время выездного матча 9-го тура Чемпионшипа (0:1), который состоялся 28 сентября 2019 года, сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии.

Кроме того, 33-летнего испанца оштрафовали на £ 60 тыс. (около € 70 тыс.) и обязали пройти специальные курсы.

Касилья — основной вратарь «Лидса». В нынешнем сезоне он помог белым в 35 встречах Чемпионшипа. В его активе 15 матчей без пропущенных голов. Подопечные Марсело Бьельсы занимают второе место в таблице турнира.

Кико является воспитанником мадридского «Реала». За основную команду «сливочных» голкипер выступал с 2015 по 2019 год.