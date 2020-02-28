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Вратаря «Лидса» Касилью дисквалифицировали на восемь матчей за расизм

Вратаря «Лидса» Касилью дисквалифицировали на восемь матчей за расизм
Футбол / Англия 0

Голкипер «Лидс Юнайтед» Кико Касилья получил дисквалификацию на восемь матчей за оскорбление нападающего «Чарльтон Атлетик» Джонатана Леко на расовой почве во время выездного матча 9-го тура Чемпионшипа (0:1), который состоялся 28 сентября 2019 года, сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии.

Кроме того, 33-летнего испанца оштрафовали на £ 60 тыс. (около € 70 тыс.) и обязали пройти специальные курсы.

Касилья — основной вратарь «Лидса». В нынешнем сезоне он помог белым в 35 встречах Чемпионшипа. В его активе 15 матчей без пропущенных голов. Подопечные Марсело Бьельсы занимают второе место в таблице турнира.

Кико является воспитанником мадридского «Реала». За основную команду «сливочных» голкипер выступал с 2015 по 2019 год.

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