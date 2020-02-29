«Динамо» — «Спартак»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

Сегодня, 29 февраля, в Москве состоится матч 20-го тура РПЛ. «Динамо» принимает «Спартак» на стадионе «ВТБ Арена – Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Начало встречи — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Динамо» — «Спартак» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный арбитр — Павел Шадыханов.

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020