«Локомотив» — Хёведесу: желаем больших побед, одну из которых — сегодня над «Зенитом»!

Московский «Локомотив» на официальном сайте клуба поздравил защитника Бенедикта Хёведеса с днём рождения. Сегодня, 29 февраля, немецкому футболисту исполняется 32 года.



«Поздравляем Беню с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, семейного счастья и больших побед на футбольном поле, одну из которых – сегодня над «Зенитом», — говорится в сообщении пресс-службы «железнодорожников».



Матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Локомотив» состоится сегодня, 29 февраля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:00 мск.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. Клуб из Санкт-Петербурга в 19 турах набрал 45 очков. «Локомотив» находится на пятом месте, набрав 34 очка в 19 матчах.