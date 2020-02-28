Ерохин: «Локомотив» и остальные конкуренты «Зенита» просто так не сдадутся

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился ожиданиями от встречи 20-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом».

«Это матч повышенной интенсивности, легко точно не будет. И «Локомотив», и остальные наши конкуренты в таблице просто так не сдадутся. Читаю интервью ребят из других команд и понимаю, насколько они заряжены именно на «Зенит». Так что матч против «Локо» — суперважный и с точки зрения психологии, не только таблицы.

Думаю, мы все подготовились. В последних товарищеских матчах все ребята сыграли по 90 минут, все уже в форме», — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денизой Хасан.

«Зенит» и «Локомотив» проведут встречу в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завтра, 29 февраля, начало — в 19:00 мск.

Полностью интервью с Александром Ерохиным читайте на «Чемпионате» завтра.