«Барселона» огласила заявку на матч Примеры с «Реалом»

«Барселона» в официальном «твиттере» объявила заявку команды на матч 26-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом». Встреча состоится завтра, 1 марта, на стадионе «Сантьяго Бернареу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.



Вратари: тер Штеген, Нето.



Защитники: Семеду, Пике, Лангле, Альба, Юмтити, Хуниор Фирпо.



Полузащитники: Ракитич, Бускетс, де Йонг, Видаль, Кольядо, Артур.



Нападающие: Месси, Гризманн, Фати, Брайтвайт.

Главным арбитром назначен Антонио Мигель Матеу Лаос. Видеоарбитром будет Гонсалес Гонсалес.

«Барселона» набрала 55 очков в 25 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Примеры. Мадридский «Реал» (53) — на 2-м месте. В первом круге каталонский и мадридский клубы сыграли вничью со счётом 0:0.