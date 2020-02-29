Марио Фернандес: очень сложно играть против «Урала», соперник закрывает всё пространство

Защитник ЦСКА Марио Фернандес подвёл итоги матча 20-го тура РПЛ с «Уралом». Встреча завершилась со счётом 1:1. Фернандес спас команду от поражения, забив в компенсированное время. После навеса Фернандес грудью обработал мяч, а затем пробил в девятку в касание. Гости на 72-й минуте вышли вперёд. После навеса Эрик Бикфалви в касание пробил по воротам, Игорь Акинфеев дотянулся, но не спас свою команду.

«Очень сложно играть с такими командами дома, они закрывают всё пространство, обороняются. Что касается момента с голом, Бистрович отлично навесил, а я принял мяч и забил», — сказал Фернандес в эфире «Матч ТВ».

Урал» набрал 25 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. ЦСКА (35) занимает второе место.