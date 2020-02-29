Марио Фернандес: очень сложно играть против «Урала», соперник закрывает всё пространство
Защитник ЦСКА Марио Фернандес подвёл итоги матча 20-го тура РПЛ с «Уралом». Встреча завершилась со счётом 1:1. Фернандес спас команду от поражения, забив в компенсированное время. После навеса Фернандес грудью обработал мяч, а затем пробил в девятку в касание. Гости на 72-й минуте вышли вперёд. После навеса Эрик Бикфалви в касание пробил по воротам, Игорь Акинфеев дотянулся, но не спас свою команду.
«Очень сложно играть с такими командами дома, они закрывают всё пространство, обороняются. Что касается момента с голом, Бистрович отлично навесил, а я принял мяч и забил», — сказал Фернандес в эфире «Матч ТВ».
Урал» набрал 25 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. ЦСКА (35) занимает второе место.
Гол Фернандеса в компенсированное время спас ЦСКА от поражения в матче с «Уралом»
Читайте также
- 29 февраля 2020
-
17:09
-
17:00
-
16:58
-
16:54
-
16:44
-
16:38
-
16:30
-
16:30
-
16:26
-
16:23
-
16:13
-
16:12
-
16:00
-
15:59
-
15:49
-
15:22
-
15:10
-
15:10
-
14:47
-
14:39
-
14:36
-
14:30
-
14:20
-
14:13
-
14:12
-
13:57
-
13:54
-
13:23
-
13:21
-
13:03
-
12:56
-
12:50
-
12:41
-
12:22
-
12:15
Партнерский контент