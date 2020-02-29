Новиков рассказал, почему Комличенко не попал в стартовый состав на матч со «Спартаком»

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков поделился ожиданиями от матча 20-го тура российской Премьер-лиги со «Спартаком».

«Ощущается ли давление перед дерби? Давление бывает перед каждым матчем. «Динамо» — «Спартак» для нас — большой матч, который очень хочется выиграть. Это принципиальный момент, хочется порадовать фанатов.

Видел по глазам ребят, что они готовы. Рвутся в бой.

Отсутствие Комличенко в составе? Это связано с сильными и слабыми сторонами игроков «Спартака», — сказал Новиков в эфире «Матч Премьер».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервным арбитром будет работать Павел Шадыханов.