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«Динамо» — «Спартак». Платная прямая трансляция
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16:30 Мск
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Новиков рассказал, почему Комличенко не попал в стартовый состав на матч со «Спартаком»

Новиков рассказал, почему Комличенко не попал в стартовый состав на матч со «Спартаком»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков поделился ожиданиями от матча 20-го тура российской Премьер-лиги со «Спартаком».

«Ощущается ли давление перед дерби? Давление бывает перед каждым матчем. «Динамо» — «Спартак» для нас — большой матч, который очень хочется выиграть. Это принципиальный момент, хочется порадовать фанатов.

Видел по глазам ребят, что они готовы. Рвутся в бой.

Отсутствие Комличенко в составе? Это связано с сильными и слабыми сторонами игроков «Спартака», — сказал Новиков в эфире «Матч Премьер».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервным арбитром будет работать Павел Шадыханов.

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