«Эвертон» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в матче АПЛ

В матче 20-го тура чемпионата Англии «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк». Обслуживал матч арбитр Крис Кавана. Ему ассистировали судьи на линиях Ли Беттс и Константин Хатцидакис.

Счёт был открыт в начале встречи. Доминик Калверт-Льюин отличился на третьей минуте в результате ошибки голкипера манкунианцев Давида де Хеа. «Манчестер Юнайтед» отыгрался на 31-й минуте. Бруну Фернандеш получил передачу от Неманьи Матича и нанёс неотразимый удар издали. В концовке встречи «Эвертон» забил второй гол, но он был отменен после просмотра видеоповтора.

«Манчестер Юнайтед», набрав 42 очка, занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Эвертон» (37) — на 11-м месте. В следующем туре «МЮ» дома сыграет с «Манчестер Сити» (8 марта).