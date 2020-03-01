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Опубликовано видео из палаты для больных короновирусом, где лежит футболист Беров

Опубликовано видео из палаты для больных короновирусом, где лежит футболист Беров
Футбол / Любители 0

Телеграм-канал «Мутко против» опубликовал видео из палаты инфекционной больницы №1 в Москве, в которой с подозрением на коронавирус находится футболист Давид Беров.

Автор видео сообщил, что у пациентов, которые могут быть больны коронавирусом, палата почти ничем не отличается от других. В палате ведётся видеонаблюдение.

Ранее сообщалось, что матч ЛФЛ в Москве между командами СССР и «Мегамужики» был перенесён, так как у футболиста «Мегамужиков» Берова диагностировали коронавирус. Беров в свою очередь сообщил, что диагноз не подтверждён.

По информации телеграм-канала «Мутко против», Беров – сотрудник РФС. В РФС опровергли информацию о заразившемся коронавирусом сотруднике. Роспотребнадзор подтвердил диагноз «коронавирус» у футболиста в Москве.

Baza: Роспотребнадзор подтвердил диагноз «коронавирус» у футболиста в Москве
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