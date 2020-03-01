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«Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» в финале Кубка лиги

«Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» в финале Кубка лиги
Футбол / Англия 0

В финальном матче Кубка лиги «Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Обслуживал матч арбитр Ли Мэйсон. Ему ассистировали судьи на линиях Иан Хассин и Гарри Леннард.

Счёт был открыт в середине первого тайма. На 20-й минуте автором забитого мяча стал Серхио Агуэро, которому ассистировал Филип Фоден. На 30-й минуте преимущество манчестерского клуба увеличил Родриго Эрнандес с передачи Илкая Гюндогана. В конце тайма бирмингемцы сократили разрыв в счёте, отличился Мбвана Самата, которому ассистировал Анвар Эль-Гази.

«Манчестер Сити» в третий раз подряд выиграл Кубок лиги. Для «горожан» это седьмой титул обладателя трофея. Чаще Кубок лиги выигрывал только «Ливерпуль» (8).

Англия - Кубок лиги. Финал
01 марта 2020, воскресенье. 19:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Агуэро – 20'   0:2 Эрнандес – 30'   1:2 Самата – 41'
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