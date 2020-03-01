Кокорин: «Сочи» незаслуженно проиграл. Соперник ничего не создал

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин поделился впечатлениями от матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (1:2).
«Я счастлив, что сыграл в официальной игре, но ощущения смазанные: гол забил, но при этом всё равно проиграли. Настроение 50 на 50. Первый матч представлял по-разному. Когда уже приехал в «Сочи», представлял, что мы сегодня добьёмся первой победы. Но цена ошибки очень высока. Будем работать над тем, чтобы их не допускать. А так… я особо не представлял.
Мой промах в первом тайме не обсуждали в раздевалке. Что тут обсуждать? Моментов кучу создали: у меня был ещё один, у ребят. Незаслуженно проиграли. У нас было больше моментов, соперник ничего не создал.
Своей игрой я доволен. Если бы не пропустили два мяча, всё было бы по-другому. Одно дело играть в товарищеских матчах, другое — в официальных. Скажу снова: рад, что забил, но обидно, что проиграли", – передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Видео интервью можно посмотреть на «Чемпионате».
На 26-й минуте первого тайма форвард не попал в пустые ворота. На 64-й минуте матча Кокорин забил гол, который стал для него первым в составе сочинского клуба в РПЛ. После гола он обратился к болельщикам «Сочи», а затем обнялся с блогером Евгением Савиным.
28-летний Кокорин перешёл в «Сочи» в зимнее трансферное окно из «Зенита» на правах аренды, которая рассчитана до окончания сезона-2019/2020. Футболист впервые сыграл в матче РПЛ с октября 2018 года.
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