Гвардиола: с момента, как я приехал в Англию, «Сити» старается выигрывать каждый турнир

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвёл итоги победной встречи в финале Кубка английской лиги с «Астон Виллой» (2:1).
«Выиграть три раза подряд Кубок английской лиги – это потрясающе. Это невероятное постоянство. «Манчестер Сити» было тяжело на первых минутах и в конце матча. У «Астон Виллы» было два явных момента в первые минуты, но мы сыграли очень хорошо, особенно во втором тайме.
Игра получилась хорошей. Фоден был хладнокровен. Это большой успех, наш второй титул в сезоне. Так здорово. Мы выиграли много трофеев. С момента, как я приехал в Англию, мы стараемся побеждать в каждой игре, выигрывать каждый турнир», — приводит слова Гвардиолы BBC.
«Манчестер Сити» в третий раз подряд выиграл Кубок лиги. Для «горожан» это седьмой титул обладателя трофея. Чаще Кубок лиги выигрывал только «Ливерпуль» (8).
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