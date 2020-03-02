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Рамос рассказал, как «Реалу» удалось справиться с Месси

Рамос рассказал, как «Реалу» удалось справиться с Месси
Футбол / Испания 0

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос объяснил удачную игру партнёров против нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в матче 26-го тура испанской Примеры, который прошёл на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершился победой «сливочных» со счётом 2:0.

«Лео постоянно вносит в оборону соперника сумбур. За ним всегда нужно следить. Мы сделали на нём особый акцент, направили на него всё своё внимание и перекрыли пространство», — приводит слова Рамоса Marca.

«Реал», набрав 56 очков, обошёл «Барселону» и поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Сине-гранатовые располагаются строчкой ниже и отстают от принципиального соперника на одно очко.

Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/2020

«Роналду с трибуны оказал большее влияние на игру, чем Месси за 90 минут на поле»
После «класико» в соцсетях насмехаются над «Барселоной» и её капитаном.
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