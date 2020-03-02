Рамос рассказал, как «Реалу» удалось справиться с Месси
Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос объяснил удачную игру партнёров против нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в матче 26-го тура испанской Примеры, который прошёл на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершился победой «сливочных» со счётом 2:0.
«Лео постоянно вносит в оборону соперника сумбур. За ним всегда нужно следить. Мы сделали на нём особый акцент, направили на него всё своё внимание и перекрыли пространство», — приводит слова Рамоса Marca.
«Реал», набрав 56 очков, обошёл «Барселону» и поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Сине-гранатовые располагаются строчкой ниже и отстают от принципиального соперника на одно очко.
Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/2020
«Роналду с трибуны оказал большее влияние на игру, чем Месси за 90 минут на поле»
После «класико» в соцсетях насмехаются над «Барселоной» и её капитаном.
Читайте также
- 2 марта 2020
-
10:23
-
10:15
-
10:03
-
09:53
-
09:52
-
09:37
-
09:35
-
09:30
-
09:20
-
09:16
-
09:00
-
08:54
-
08:30
-
08:29
-
06:17
-
06:01
-
04:11
-
03:59
-
03:38
-
03:18
-
02:17
-
02:02
-
01:45
-
01:31
-
01:20
-
00:51
-
00:51
-
00:40
-
00:32
-
00:12
-
00:11
-
00:03
- 1 марта 2020
-
23:51
-
23:44
-
23:35
Партнерский контент