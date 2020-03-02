Мхитарян рассказал о несостоявшихся переходах в «Спартак» и «Анжи»

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян, права на которого принадлежат лондонскому «Арсеналу», рассказал о несостоявшемся переезде в Россию во времена выступления за донецкий «Шахтёр». 31-летним игроком интересовались московский «Спартак» и махачкалинский «Анжи».



«Правда ли, что «Спартак» положил передо мной пустой лист, чтобы я вписал условия? Было такое. Я не отказал «Спартаку». Когда я был в «Шахтёре», думал, что играю на тот момент в самой сильной команде СНГ. Не было смысла переходить в «Спартак», потому что хотел играть в Европе.



Что касается «Анжи», мне обещали сумасшедшие деньги и бонусы. Но у меня была мечта. Ради этого отказался. Это’О получал € 20 млн? Мне предлагали чуть меньше. Не было 20, чуть меньше», — сказал Мхитарян в ролике на канале «КраСава» в YouTube.

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