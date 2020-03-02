Рашфорд: хочу стать чемпионом мира и выиграть Лигу чемпионов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и национальной команды Англии Маркус Рашфорд рассказал о своих целях.

«Я не обращаю внимания на разговоры, что я могу побить рекорд Уэйна Руни по голам за «Манчестер Юнайтед». Если мне это удастся, но мы начнём следующее десятилетие без трофеев, я не буду доволен. Для меня важнее завоевать много титулов. Мои цели? Хочу стать чемпионом мира со сборной Англии и выиграть Лигу чемпионов с «МЮ».

Сейчас нам нужно показывать признаки, что мы можем играть на уровне старого «Юнайтед». Футбол сильно изменился, но мы знаем, что клуб способен на это. Нам трудно, но это переходной период. Если будем сосредоточены, сможем всё изменить и стать лучше»: — сказал Рашфорд в интервью FourFourTwo.