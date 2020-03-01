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Сульшер рассказал о восстановлении Рашфорда после травмы

Сульшер рассказал о восстановлении Рашфорда после травмы
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о ходе восстановления нападающего «красных дьяволов» Маркуса Рашфорда после травмы спины.

«Результаты обследования довольно положительные. Но мы дадим время, которое его необходимо для полного восстановления. Конечно, Маркус отчаянно хочет вернуться на поле, но может пройти ещё несколько месяцев, прежде чем мы вновь увидим его в игре. Мы не можем торопиться с этим. Его возвращение и нормализация формы определённо пойдут на пользу команде.

Он с нами – и в раздевалке перед матчами, и в перерывах между таймами. Он хочет, чтобы у партнёров по команде всё было хорошо. Он может вернуться к финалу Кубка Англии. Он хочет быть готов, когда придёт решающий момент», — приводит слова Сульшера Goal.com.

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