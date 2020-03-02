Клопп отреагировал на слухи, что «Ливерпуль» может остаться без титула из-за коронавируса
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию в СМИ, согласно которой нынешний розыгрыш английской Премьер-лиги может быть приостановлен из-за угрозы распространения нового коронавируса.
«Я не могу поверить, что болельщики «Ливерпуля» думают об этом. Если мы аннулируем этот сезон, то кто будет играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне? Это любопытная история, но болельщики «Ливерпуля» не настолько глупы, чтобы верить в такие вещи», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.
«Ливерпуль», набрав 79 очков в 28 турах, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, опережая ближайшего преследователя, «Манчестер Сити», на 22 очка. При этом у «горожан» есть матч в запасе.
Чемпионат Англии может быть остановлен. «Ливерпуль» рискует остаться без титула
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