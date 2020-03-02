Хески сравнил «Ливерпуль» Клоппа с «Манчестер Юнайтед» времён Фергюсона

Бывший нападающий национальной команды Англии Эмиль Хески считает, что «Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа похож на «Манчестер Юнайтед» времён сэра Алекса Фергюсона.

«Удачу нужно заработать. Если вспомнить «Манчестер Юнайтед», они добивались побед не только благодаря действиям футболистов, иногда им очень везло. Это и есть признак чемпионов.

Когда «Ливерпуль» выигрывает с разницей в один мяч, люди думают: «О, им повезло». Два сезона назад они потерпели бы поражение, но сейчас такие матчи заканчиваются победой. Именно поэтому они станут чемпионами.

Я бы хотел выступать за такой «Ливерпуль» под руководством Клоппа. Он поддерживает свою команду, и это больше похоже на семью, чем на футбольный клуб», — приводит слова Хески Goal со ссылкой на PA Sport.