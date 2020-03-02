Клопп: «Ливерпулю» нужно перезапуститься

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о настрое команды после поражения в выездном матче 28-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом» (0:3), которое прервало беспроигрышную серию мерсисайдцев из 44 встреч.

«Иногда небольшой удар идёт на пользу, поэтому я не вижу в этом ничего негативного. Время от времени, если вы недостаточно хороши, вам нужно почувствовать какой-то эффект. Что происходит потом? Надо просто перезапуститься.

Возможно, я не всегда замечал это, пока длилась наша серия. В любом случае теперь всё закончилось. Мы должны начать всё заново, должны вновь делать то, что нам удавалось раньше. Уверен, у нас всё получится.

Вряд ли бы наши парни провели такую серию, если бы на них легко влияло то, что говорят другие люди. Посмотрим, как они отреагируют. Я не знаю, как всё будет, поскольку раньше мои команды не выдавали такую серию», — цитирует Клоппа Goal.