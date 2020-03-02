Гендиректор «Рубина»: Казань минимум день будет в центре внимания всей футбольной Европы

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал выбор Казани в качестве места проведения матча за Суперкубок УЕФА в 2023 году.
«Мы уже отмечали, что Суперкубок УЕФА для Казани сравним с матчами чемпионата мира по своему эффекту – экономическому, имиджевому и так далее. Приедет как минимум лучший клуб Европы, а возможно, мы увидим матч двух супертоповых клубов, как это было последние несколько розыгрышей Суперкубка. Для города и республики это отличная реклама. Казань как минимум на один день будет в центре внимания всей футбольной Европы. Конечно, это здорово. Учитывая огромный опыт нашего города в проведении крупных спортивных мероприятий, уверен, что всё пройдёт по высшему разряду, будет праздник для болельщиков, для всех нас», — приводит слова Сайманова официальный сайт клуба.
- 2 марта 2020
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