Экс-форвард киевского «Динамо» лишился всех денег из-за жены

Бывший нападающий киевского «Динамо» Исмаэль Бангура, выступающий за аравийский «Аль-Раид», сообщил, что он потерял всё свое состояние из-за жены.



«Сейчас у меня серьёзные проблемы из-за моей жены. У нас четверо детей. Заработанные деньги на протяжении карьеры я откладывал на счёт. Как-то я вернулся из Саудовской Аравии и решил купить детям дом. Хотел, чтобы у них было своё жильё. Я спросил у жены: «Погоди, а где деньги? Они же были на счету». Она сказала, что потратила их. Потратила миллион евро, деньги, которые я откладывал всю футбольную карьеру. У меня был шок, я сказал жене: «Верни деньги и больше мы с тобой никогда не увидимся». Мне такая сумма не нужна, но я хотел обеспечить будущее своим детям», — сказал Бангура в интервью каналу «ПроФутбол» в YouTube».

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