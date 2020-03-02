Экс-форвард киевского «Динамо» лишился всех денег из-за жены

Бывший нападающий киевского «Динамо» Исмаэль Бангура, выступающий за аравийский «Аль-Раид», сообщил, что он потерял всё свое состояние из-за жены.
«Сейчас у меня серьёзные проблемы из-за моей жены. У нас четверо детей. Заработанные деньги на протяжении карьеры я откладывал на счёт. Как-то я вернулся из Саудовской Аравии и решил купить детям дом. Хотел, чтобы у них было своё жильё. Я спросил у жены: «Погоди, а где деньги? Они же были на счету». Она сказала, что потратила их. Потратила миллион евро, деньги, которые я откладывал всю футбольную карьеру. У меня был шок, я сказал жене: «Верни деньги и больше мы с тобой никогда не увидимся». Мне такая сумма не нужна, но я хотел обеспечить будущее своим детям», — сказал Бангура в интервью каналу «ПроФутбол» в YouTube».
- 2 марта 2020
-
22:27
-
22:11
-
22:02
-
21:47
-
21:38
-
21:27
-
21:22
-
21:09
-
20:53
-
20:46
-
20:32
-
20:31
-
20:15
-
20:12
-
19:52
-
19:41
-
19:37
-
19:23
-
19:22
-
19:05
-
18:57
-
18:51
-
18:42
-
18:28
-
18:28
-
18:13
-
18:01
-
17:55
-
17:45
-
17:28
-
17:26
-
17:24
-
17:12
-
17:05
-
16:57