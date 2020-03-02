Старридж: разочарован решением FA об отстранении, собираюсь продолжить борьбу

Нападающий Дэниел Старридж прокомментировал отстранение от футбольной деятельности до июня 2020 года.
«Это были несколько сумасшедших дней. Я разочарован и огорчён решением FA. Хочу сказать, что это был затянувшийся процесс, из-за которого мне было сложно сконцентрироваться на футболе. Я собираюсь продолжать борьбу, чтобы профессиональные футболисты могли свободно общаться со своими семьями без риска быть обвинёнными в разглашении внутренней информации. Я думаю, что практика ставок на переходы футболистов должна быть остановлена», — сказал Старридж, комментируя в «Инстаграме» сложившуюся ситуацию.
Напомним, в июле 2019 года FA признала футболиста виновным и дисквалифицировала его на шесть недель, четыре из которых являются условным сроком, а также оштрафовала на £ 75 тыс. (€ 83,5 тыс.). Апелляционная комиссия организации пересмотрела решение и доказала два дополнительных эпизода нарушения правил, которые ранее были отклонены. Таким образом, наказание Старриджа было ужесточено. Помимо отстранения, форвард будет обязан выплатить £ 150 тыс. (около € 170 тыс.) в виде штрафа.
- 2 марта 2020
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