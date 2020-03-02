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«Челси» интересуется защитником «Порту»

«Челси» интересуется защитником «Порту»
Футбол / Англия 0

Бразильский защитник «Порту» Алекс Теллес вошёл в сферу интересов лондонского «Челси», утверждает Daily Express.

По данным источника, лондонский клуб может приобрести футболиста ближайшим летом. «Порту» намерен удержать бразильца, но не может согласовать с ним условия нового контракта. Теллес хочет получать зарплату в размере € 6 млн в год, а португальцы не готовы платить такую сумму.

Теллес перешёл в «Порту» летом 2016 года. Сумма трансфера составила € 6,5 млн. В нынешнем сезоне 27-летний бразилец принял участие в 21 матче чемпионата Португалии (в 18 — в основном составе), в которых стал автором восьми забитых мячей (пяти — с пенальти) и отдал пять результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.

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