«Челси» определил защитника «РБ Лейпциг» Юпамекано главной целью на лето

Защитник «РБ Лейпциг» Деотшанкюль Юпамекано стал главной целью «Челси» на летнее трансферное окно, утверждает Mirror.

Как сообщает источник, главный тренер команды Фрэнк Лэмпард планирует серьёзно усилить защитную линию предстоящим летом. Английский наставник часто ротировал защиту по ходу всего сезона, вследствие чего в 39 матчах только в семи из них «Челси» оставлял свои ворота в неприкосновенности. Лэмпард рассматривает Юпамекано как партнёра для Антонио Рюдигера.

«Арсенал» также заинтересован в игроке, однако многое будет зависеть от того, удастся ли «канонирам» попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона. Сам Юпамекано заявил, что будет ждать до конца сезона, прежде чем принять решение о своём будущем.