Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Челси» определил защитника «РБ Лейпциг» Юпамекано главной целью на лето

«Челси» определил защитника «РБ Лейпциг» Юпамекано главной целью на лето
Футбол / Англия 0

Защитник «РБ Лейпциг» Деотшанкюль Юпамекано стал главной целью «Челси» на летнее трансферное окно, утверждает Mirror.

Как сообщает источник, главный тренер команды Фрэнк Лэмпард планирует серьёзно усилить защитную линию предстоящим летом. Английский наставник часто ротировал защиту по ходу всего сезона, вследствие чего в 39 матчах только в семи из них «Челси» оставлял свои ворота в неприкосновенности. Лэмпард рассматривает Юпамекано как партнёра для Антонио Рюдигера.

«Арсенал» также заинтересован в игроке, однако многое будет зависеть от того, удастся ли «канонирам» попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона. Сам Юпамекано заявил, что будет ждать до конца сезона, прежде чем принять решение о своём будущем.

«Челси» предложил за Облака € 30 млн и Кепу
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020