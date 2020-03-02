Анри — лучший игрок в истории АПЛ по версии FourFourTwo

Издание FourFourTwo опубликовало рейтинг лучших игроков в истории английской Премьер-лиги.

Лучшим признан французский нападающий Тьерри Анри, который ранее выступал за «Арсенал». Вторым стал экс-форвард «Манчестер Юнайтед», португалец Криштиану Роналду. В первую тройку вошёл также бывший форвард «Ньюкасл Юнайтед» Алан Ширер.

Топ-20 игроков в истории АПЛ по версии FourFourTwo выглядит так:

1. Тьерри Анри («Арсенал»)

2. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»)

3. Алан Ширер («Ньюкасл»)

4. Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед»)

5. Эрик Кантона («Манчестер Юнайтед»)

6. Фрэнк Лэмпард («Вест Хэм», «Челси», «Манчестер Сити»)

7. Пол Скоулз («Манчестер Юнайтед»)

8. Стивен Джеррард («Ливерпуль»)

9. Рой Кин («Манчестер Юнайтед»)

10. Патрик Виейра («Арсенал», «Манчестер Сити»)

11. Райан Гиггз («Манчестер Юнайтед»)

12. Джон Терри («Челси», «Астон Вилла»)

13. Рио Фердинанд («Манчестер Юнайтед»)

14. Эшли Коул («Арсенал», «Челси»)

15. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»)

16. Мохамед Салах («Челси», «Ливерпуль»)

17. Петр Чех («Челси», «Арсенал»)

18. Деннис Бергкамп («Арсенал»)

19. Венсан Компани («Манчестер Сити»)

20. Петер Шмейхель («Манчестер Юнайтед», «Астон Вилла», «Манчестер Сити»)