Сотрудник РФС: кто-то говорит, что у меня положительные анализы, кто-то — отрицательные

Сотрудник Российского футбольного союза (РФС) Давид Беров, который был отправлен на карантин из-за подозрения в коронавирусе, рассказал о своём состоянии и поделился последними новостями из больницы.
«Я себя чувствую очень хорошо. У меня нет никаких симптомов. Уже несколько дней у меня температура 36,6, я абсолютно здоров. Каждый день у меня берут зачем-то по несколько раз анализ крови. Не понимаю, что происходит. Кто-то говорит, что у меня положительные анализы, кто-то — отрицательные.
Финальные тесты, которые отправили в Новосибирск, до сих пор не пришли и нет протокола. Мне только что об этом сказала главврач. Сейчас в больнице тишина, потому что пришла проверка, ревизор. Все на кипише, все бегают, просят всех убраться. Могу их понять.
Я сижу, жду в недоумении, что происходит со мной. Очень странно, что всех моих родственников даже без подозрения на ОРВИ забрали в больницу. Ну ладно, что поделать», — сказал Беров в видеообращении на своей странице в «Инстаграме».
- 3 марта 2020
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