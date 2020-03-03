Сотрудник РФС: кто-то говорит, что у меня положительные анализы, кто-то — отрицательные

Сотрудник Российского футбольного союза (РФС) Давид Беров, который был отправлен на карантин из-за подозрения в коронавирусе, рассказал о своём состоянии и поделился последними новостями из больницы.

«Я себя чувствую очень хорошо. У меня нет никаких симптомов. Уже несколько дней у меня температура 36,6, я абсолютно здоров. Каждый день у меня берут зачем-то по несколько раз анализ крови. Не понимаю, что происходит. Кто-то говорит, что у меня положительные анализы, кто-то — отрицательные.

Финальные тесты, которые отправили в Новосибирск, до сих пор не пришли и нет протокола. Мне только что об этом сказала главврач. Сейчас в больнице тишина, потому что пришла проверка, ревизор. Все на кипише, все бегают, просят всех убраться. Могу их понять.

Я сижу, жду в недоумении, что происходит со мной. Очень странно, что всех моих родственников даже без подозрения на ОРВИ забрали в больницу. Ну ладно, что поделать», — сказал Беров в видеообращении на своей странице в «Инстаграме».