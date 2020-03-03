Доннарумма может перейти в «Реал»
Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает Le10sport.
По информации источника, в трансфере 21-летнего итальянского вратаря лично заинтересован главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан. Отмечается, что в испанском клубе не удовлетворены качеством игры голкипера Тибо Куртуа и ищут ему замену. «Милан» намерен расстаться с Доннаруммой, чтобы улучшить своё финансовое положение. Также у агента Мино Райолы, представляющего интересы итальянского вратаря, возник конфликт с владельцами «Милана», что тоже может сказаться на трансфере.
Также сообщается, что Доннаруммой интересуются и другие европейские клубы, в число которых входит туринский «Ювентус».
Ибрагимович и Доннарумма могут покинуть «Милан», если из клуба уйдут Мальдини и Бобан
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