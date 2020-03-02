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Ибрагимович и Доннарумма могут покинуть «Милан», если из клуба уйдут Мальдини и Бобан

Ибрагимович и Доннарумма могут покинуть «Милан», если из клуба уйдут Мальдини и Бобан
Футбол / Италия 0

Футболисты «Милана» Златан Ибрагимович и Джанлуиджи Доннарумма могут покинуть итальянский клуб, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, это может произойти в случае, если «Милан» покинут технический директор Паоло Мальдини и директор красно-чёрных Звонимир Бобан. Напомним, трансфер Ибрагимовича в «Милан» в январе 2020 года во многом стал возможен благодаря усилиям Мальдини, который убедил шведского форварда в перспективности данного решения.

Кроме того агентом Ибрагимовича является Мино Райола, ранее выступивший с критикой фонда, который владеет «Миланом». В связи с этим клиенты Райолы в настоящий момент являются кандидатами на переход в другую команду. Среди клиентов Райолы числится и голкипер «Милана» Доннарумма.

Мальдини по окончании сезона может покинуть «Милан»
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