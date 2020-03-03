Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

5 лучших голов 28-го тура английской Премьер-лиги. Видео

5 лучших голов 28-го тура английской Премьер-лиги. Видео
Футбол / Англия 0

Представлен топ-5 голов 28-го тура английской Премьер-лиги.

Открывает пятёрку защитник «Норвич Сити» Джамаль Льюис, который точно пробил с угла штрафной в матче с «Лестер Сити» (2:1)

Нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Джаррод Боуэн открылся в штрафной и поразил ворота с близкого расстояния в матче с «Саутгемптоном» (3:1).

Нападающий «Уотфорда» Исмаила Сарр убежал один на один и технично перекинул мяч через голкипера во встрече с «Ливерпулем» (3:0).

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Серж Орье классно пробил в дальний угол в матче с «Вулверхэмптоном» (2:3).

Замыкает список гол нападающего «Вулверхэмптона» Рауля Хименеса, который расстрелял ворота в игре с «Тоттенхэм Хотспур» (3:2).

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020