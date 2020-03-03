5 лучших голов 28-го тура английской Премьер-лиги. Видео
Представлен топ-5 голов 28-го тура английской Премьер-лиги.
Открывает пятёрку защитник «Норвич Сити» Джамаль Льюис, который точно пробил с угла штрафной в матче с «Лестер Сити» (2:1)
Нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Джаррод Боуэн открылся в штрафной и поразил ворота с близкого расстояния в матче с «Саутгемптоном» (3:1).
Нападающий «Уотфорда» Исмаила Сарр убежал один на один и технично перекинул мяч через голкипера во встрече с «Ливерпулем» (3:0).
Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Серж Орье классно пробил в дальний угол в матче с «Вулверхэмптоном» (2:3).
Замыкает список гол нападающего «Вулверхэмптона» Рауля Хименеса, который расстрелял ворота в игре с «Тоттенхэм Хотспур» (3:2).
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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