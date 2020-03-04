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«Шеффилд» в дополнительное время обыграл «Рединг» и вышел в 1/4 финала Кубка Англии

«Шеффилд» в дополнительное время обыграл «Рединг» и вышел в 1/4 финала Кубка Англии
Футбол / Англия 0

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Рединг» принимал «Шеффилд Юнайтед». Встреча состоялась в Рединге (Англия) на стадионе «Мадейски» и завершилась победой гостей в дополнительное время со счётом 2:1. Обслуживал матч арбитр Кевин Френд. Ему ассистировали судьи на линиях Константин Хатцидакис и Марк Перри.

Счёт был открыт уже на 2-й минуте матча. 32-летний нападающий «Шеффилда» Дэвид Макголдрик пробил головой точно в правый нижний угол, после длинной передачи полузащитника Бена Осборна. В концовке первого тайма хозяева сравняли счёт, который продержался до конца основного времени матча. Пенальти реализовал 23-летний форвард Георге Пушкаш. В добавленное арбитром время к первому дополнительному тайму, гости вновь вышли вперёд, благодаря усилиям Билли Шарпа, замкнувшего головой подачу от Люка Фримена и установившего окончательный счёт встречи – 1:2.

Кубок Англии. 1/8 финала
03 марта 2020, вторник. 23:00 МСК
Рединг
Рединг
Окончен
1 : 2
ДВ
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
0:1 Макголдрик – 2'   1:1 Пушкаш – 43' (пен)   1:2 Шарп – 105+1'
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