Стало известно расписание матчей сборной России в Лиге наций
Союз европейских футбольных ассоциаций на своём сайте опубликовал календарь матчей Лиги наций сезона-2020/2021.
Сборная России, оказавшаяся по результатам жеребьёвки в группе 3 лиги B, начнёт выступление на турнире 3 сентября домашней встречей с Сербией.
Расписание матчей национальной команды России
1-й тур. Россия — Сербия (3 сентября, 21:45 мск)
2-й тур. Венгрия — Россия (6 сентября, 19:00 мск)
3-й тур. Россия — Турция (9 октября, 21:45 мск)
4-й тур. Россия — Венгрия (12 октября, 21:45 мск)
5-й тур. Турция — Россия (14 ноября, 19:00 мск)
6-й тур. Сербия — Россия (17 ноября, 21:45 мск)
В минувшем розыгрыше Лиги наций сборная России финишировала на втором месте в группе 2 лиги B, где её соперниками были национальные команды Швеции и Турции.
Что известно о Лиге наций. Гид по обновлённому турниру УЕФА
Рассказываем о соперниках сборной России и новом запутанном формате.
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