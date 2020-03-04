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Стало известно расписание матчей сборной России в Лиге наций

Стало известно расписание матчей сборной России в Лиге наций
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Союз европейских футбольных ассоциаций на своём сайте опубликовал календарь матчей Лиги наций сезона-2020/2021.

Сборная России, оказавшаяся по результатам жеребьёвки в группе 3 лиги B, начнёт выступление на турнире 3 сентября домашней встречей с Сербией.

Расписание матчей национальной команды России

1-й тур. Россия — Сербия (3 сентября, 21:45 мск)

2-й тур. Венгрия — Россия (6 сентября, 19:00 мск)

3-й тур. Россия — Турция (9 октября, 21:45 мск)

4-й тур. Россия — Венгрия (12 октября, 21:45 мск)

5-й тур. Турция — Россия (14 ноября, 19:00 мск)

6-й тур. Сербия — Россия (17 ноября, 21:45 мск)

В минувшем розыгрыше Лиги наций сборная России финишировала на втором месте в группе 2 лиги B, где её соперниками были национальные команды Швеции и Турции.

Что известно о Лиге наций. Гид по обновлённому турниру УЕФА
Рассказываем о соперниках сборной России и новом запутанном формате.
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